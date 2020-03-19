‘Sıkı olun hayer jan!’ Videoda, yurt dışında yaşayan Ermeni gençler salgın koşullarında günlük yaşamlarını anlatıyor ve tavsiyelerde bulunuyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Günlerce kendi kendine izole içinde yaşayan Ermeni gençleri günlük yaşamlarını anlatıyor ve tavsiyelerde bulunuyor.

Çin, Polonya, Almanya, Fransa, Portekiz, Avustralya, İspanya, Malta’dan yurttaşlarımız bize her şeyin geçeceğine ilham ve güven veriyor.

İtalya’da yaşayan Ani, koronavirüslerin yayılmasının ilk günlerinde durumu çok ciddiye almadıklarını ve daha sonra önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini fark ettiğini söylüyor.

Polonya’dan Norik, panik yapmamaya ve sakin kalmamaya çağırıyor.

Fransa’da yaşayan Ara, evden ayrılmadan önce uygun evrakı doldurma gerektiği, aksi takdirde para cezası ödemek zorunda kalacaklarını söylüyor.

Ermenistan Kamu Radyosu

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...