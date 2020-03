Pınar Fidan hakkında soruşturma açıldı

Pınar Fidan’a Aleviler ile ilgili ‘esprileri’ nedeniyle soruşturma Stand up gösterisinde Aleviler için kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki toplayan Pınar Fidan, kendisinin de Alevi olduğunu ve ironi yapmak isterken yanlış anlaşıldığını söyledi. Fidan’a tepki gösterenler bu açıklama ve özürden sonra, hukuki takibata gerek olmadığını savundu. Savcılık ise soruşturma açıldığı duyuruldu. Pınar Fidan’ın komedi performansındaki ifadeleri büyük tepki topladı. DUVAR – Stand up gösterisi yapan Pınar Fidan’ın Aleviler hakkındaki ifadelerinin yer aldığı videonun sosyal medyada yayılması ve yoğun tepkilerin ardından savcılık soruşturması başlatıldığı açıklandı. Fidan, soruşturma başlatılmadan önce tepkiler üzerine açıklama yapıp Alevi olduğunu ve ironi yapmak istediğini anlatmıştı. “Tuz-Biber” adlı stand up gösterisi yapan Fidan’ın, “Hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin” gibi Madımak göndermesi de yaptığı esprilerin yer aldığı video üzerine ‘nefret suçu’ işlediği yönünde tepkiler oluştu. Fidan’ın ifadeleri şöyleydi: VİDEODAKİ İFADELER “Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba ‘asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik’ bunu söyleyen de bir yadan Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında ‘bilmem neredeki cemevine saldırıldı’ ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var.” ÖZÜR DİLEDİ: BEN DE ALEVİYİM Bunun üzerine Fidan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Merhaba arkaaşlar. Uğraşmak istemedim başta ama bu kadar kişi tarafından yanlış anlaşıldığı için bir kere buradan açıklayayım. İzlediğiniz videoda tam tersini düşündüğüm bir şeyi ironi yaparak anlatıyorum. Mizah, dalga geçmek ya da küçümsemek için değil, eleştirmek için yaptığımız bir şey. İnsanların genel düşüncelerini taklit ederek aslında anladığınızın aksine öyle düşünenlerle dalga geçiyorum. Önemi yok ben aleviyim ve Alevi düşmanı olduğumu düşünüp beddua, küfür ve hakaret eden bu kadar çok insan olabilmesine şaşırdım ve üzüldüm. Bunun benimle ilgili olmadığını biliyorum ama hepimiz için üzücü. Videonun başı sonu olmadığı için de yanlış anlaşılmış olabilir, orada Alevi diye bahsettiğim kişi de dayım. Can sağlığı diyelim ne diyelim.” TOLGA SAĞ: CEZASINI YETERİNCE ÇEKTİ Fidan’ın bu açıklamasına karşın tepkiler sürerken, hukuki takibatın gerekmediği yönünde yorumlar da yapıldı. İlk etapta “Bu soytarıyı iyi tanıyın. Adı Pınar Fidan. Ağzından pislik dökülüyor, aşağılık esprilerini komik sanıyor” diye tepki gösteren sanatçı Tolga Sağ, daha sonra “Ben de kendisinin böyle bir sonuç doğuracağını algılayamadan bir hata yaptığı kanaatindeyim. Bence gereken mesaj verilmiştir. Dava açılmasını uygun görmüyorum çünkü bence cezasını yeterince çekti” diyerek hakaret ve tehditler konusunda uyarıda bulundu. #PınarFidan ile ilgili söyleyeceğim son şey şudur; ben de kendisinin böyle bir sonuç doğuracağını algılayamadan bir hata yaptığı kanaatindeyim. Bence gereken mesaj verilmiştir. Dava açılmasını uygun görmuyorum çünkü bence cezasını yeterince.çekti — tolga sag (@SagTolga) March 19, 2020 Şair Haydar Ergülen, Hacı Bektaş-ı Veli’nin “İncinsen de incitme” düsturunu hatırlatarak, Fidan’ın linç edilmemesi gerektiğini ifade etti. #PınarFidan ‘İncinsen de incitme! diyen bir hünkarın yoludur Alevilik. Pınar Fidan’ı linç etmeyin. Ama Madımak gibi, Sivas gibi, Maraş, Gazi katliamı gibi faciaları da stand up konusu yapmak yersiz, gereksiz bir şey. Onlar da birer Kerbela vakasıdır. Yapmayın. — Haydar Ergülen (@Haydar_Ergulen) March 19, 2020 Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün de, Fidan’ın özür dilemesinin yeterli olduğunu söyleyerek dava açılmamasını istedi. Arkadaşlar, Pınar Fidan ile ilgili suç duyurusu, dava şart değil bence.. Hatasını içtenlikle anlayıp, pişmanlık duyması ve özür yeter.. Her şey yargı konusu olmamalı.. — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) March 19, 2020 Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Pınar Fidan’ın Alevi olduğunun aslında videoda da anlaşıldığını, esprisinin incitici olduğunu ancak hukuki takibatın yersiz ve ölçüsüz olacağını savundu. Pınar Fidan’ın Alevi olduğu o kısacık videonun birinci saniyesinde bile belli oluyor. Kendince anlatmaya çalıştığı, Alevilerin cemevine gitmediği. Esprisi inciticidir, hele ki oradan yiten canların yakınları açısından. Ancak hukuki takibat talebi bence yersiz ve ölçüsüz. — yetvart danzikyan (@yozgatedirnetra) March 19, 2020 Buna karşın,Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Pınar Fidan hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın, ‘konunun her yönüyle araştırılması için güvenlik güçlerine talimat verdiği’ açıklandı. (HABER MERKEZİ) Gazete Duvar