Patrikhane kendisine bağlı tüm kiliseleri kapattı

İstanbul Rum Patrikliği koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyadaki kendine bağlı kiliselerde ayinleri geçici bir süre askıya aldı.

İstanbul Rum Patrikliği korona pandemisi nedeniyle tüm dünyadaki kendine bağlı kiliselerde ayinleri geçici bir süre askıya aldı.

Independent Türkçe’den Melike Çapan’ın haberine göre, Bugün korona pandemisi gündemiyle toplanan patrikhane 6 maddelik bildiri yayınladı.

Bildiride sağlık alanında çalışanlara özverili çabalarından dolayı minnettar olunduğu ifade edilirken, herkesi sorumlu sağlık otoritelerinin ikazlarına uymasına çağrı yaptı.

Bildiride, kiliselerdeki ayinlerin Mart sonuna kadar durdurulduğu söylenirken, ilerleyen günlerde pandeminin yaygınlaşma hızına göre bu kararın yeniden değerlendirileceğinin altı çizildi.

Patrikhaneye bağlı tüm manastır ve kiliselerin hizmete devam edeceği söylenirken, hiçbir keşişin dışarı çıkmasına veya herhangi bir ziyaretçinin içeri girmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Sokağa çıkmanın en aza indirilmesinin söylediği bildiride toplum sağlığı ve bireysel sağlık için evde kalma çağrısı yapıldı.

Patrikhanedeki idari ofislerin de kapatıldığının duyurulduğu bildirinin sonunda, Ekümenik Patrik Bartholomeos ve diğer ruhanilerin de öngörülen ilahi hizmetleri yerine getireceği ve tüm dünyanın bu salgından kurtulması için dua edeceği ifadesine yer verildi.

https://www.gercekgundem.com/istanbul/166432/patrikhane-kendisine-bagli-tum-kiliseleri-kapatti

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