Ermenistan’da koronavirüse yakalanan hastalardan hiç birinin hayatı tehlikede değil

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan gazeteciler için düzenleyen basın toplantısında Ermenista’daki durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni koronavirüs hastaların sağlık durumuyla ilgili Torosyan “Herhangi ciddi bir sorunu olan veya hayati tehlike yaşayan hastamız yok. Hepsi doktorların kontrolü altındadır ve hepsinin sağlık durumu iyidir” szölerini dile getirdi.

Şu an Ermenistan’da toplam 122 koronavirüs vakası tespit edildi. Hastalardan biri tamamen iyileşti. Diğer hastalardan hiç birinin hayatı tehlikede değil.

ERMENİ HABER AJANSI

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