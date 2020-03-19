Ermenistan okul öğrencileri takımı 5. Kafkasya Matematik olimpiyatında 4 madalya kazandı

Rusya’nın Maykop şehrinde 13-18 Mart tarihlerinde düzenlenen 5’inci Kafkasya Matematik olimpiyatında Ermenistan takımını temsil eden 9’uncu sınıf 4 öğrencileri 4 bronz madalyası kazandı.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığından edinen bilgilere göre bütün katılımcı öğrenciler ilk defa olimpiyatlara katılıyordu. Katılan öğrenciler arasında Yerevan’ın Fizmat okulunun öğrencileri Stepan Gevorgyan, Vyacheslav Petrosyan, Hayk Khachatryan ve Mark Movsisyan vardı.

Kafkasya Olimpiyatlarına katılan öğrenciler aynı zamanda farklı eğitim ve kültür etkinliklerine, ünlü matematikçilerin derslerine ve gezi programlara da katıldılar.

Matematik olimpiyatlarına Ermenistan dışında Rusya, Belarus, Bulgaristan, Kazakistan, Abhazya, Azerbaycan, Lüksemburg, Özbekistan, Tacikistan ve Türkiye’den toplam 200 öğrenci katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/19/Ermenistan-Kafkasya-Matematik-olimpiyatı/178823

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