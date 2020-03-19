Aşı deneyini yürüten şirketin ortağı Afeyan’a 1915’ten gelen ilham

Koronavirüs’e karşı koruma sağlamak üzere geliştirilen aşıyı değerlendirmek için yapılacak klinik deney ABD’de başladı. Deneyi Nubar Afeyan’ın kurucu olduğu şirket yürütüyor. Afeyan ailesinin hikayesi Ermeni Soykırımı’na dayanıyor.

Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının testi Seattle’daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde yapılıyor ve ilk denek aşıyı geçtiğimiz Pazartesi günü denedi. Kamu sağlık yetkilileri aşının geliştirilmesinin 1 yıl ila 18 ay zaman alabileceğini açıkladı.

Afeyanlar’ın 1915’e dayanan hikayesi

Kod adı mRNA-1273 olan aşı adayı, AB’deki biyoteknoloji şirketi Moderna Inc. tarafından geliştiriliyor. Şirketin kurucu ortağı, aynı zamanda Aurora Humanitarian Initiative’in de kurucu ortağı olan Nubar Afeyan.

Afeyan Türkiye’de yaşamış bir Ermeni ailenin torunu. Nubar Afeyan’ın ailesi, Ermeni Soykırımı’nın ardından Beyrut’a yerleşmiş. Afeyan’ın büyük teyzesi Armenuhi, burada 101 yaşında hayatını kaybetmiş.

Afeyan bir süre Beyrut’ta büyük teyzesi ile yaşamış. Önceki yıllarda yapılan bir röportajda, hayatta kalma, yeni koşullara uyarlanma ve yeni yollar açma fikrinin büyük teyzesinden kendisine miras kaldığını söylüyor ve şöyle diyor: “Beyrut’ta genç bir çocukken onunla bir odayı paylaştım. Neredeyse 101 yaşına kadar yaşadı ve hafızası ve ruhu sadece aklımda değil, evimizde hala yaşıyor. Onun kazanmanın en iyi yolunun yaratmak, keşfetmek ve harika şeyler yapmak olduğunu söylediğini hatırlıyorum. ‘Kazanmak’ derken Soykırım’ı yenmeyi kastediyordu.”

Osmanlı ordusunda doktor

Aile Soykırım sırasında birçok kez ölümle karşılaşmış, ancak şans ve beceri ile hayatta kalmışlar. Armenuhi’nin kocası Antranig, Osmanlı ordusunda çalışan bir doktormuş. Afeyan, “Ermenileri katleden Osmanlı askerleri onu korudular çünkü o da onları koruyordu” diyor.

Armenuhi’nin iki erkek kardeşi Bedros ile Nerses, trenle Suriye’ye sürgün edilirken, Adana’da Berlin-Bağdat Demiryolu’nu yapan Almanlar tarafından akıcı Almancaları sayesinde işe alınmış.

Ailenin bazı üyeler ise 1918’den sonra Bulgaristan’a taşınmış. Nubar Afeyan’ın babası Badrig 1929 Bulgaristan doğumlu Komünizmin yükselişe geçmesinin ardından Afeyanlar, Bulgaristan’dan ayrılmış.

Bugün Nubar Afeyan, biyo-teknoloji ve fen bilimleri alanında ABD’nin önde gelen girişimcilerinden biri. 1987’de ABD’nin saygın eğitim kurumlarından MIT’den biyokimya alanında doktorasını alan Nubar Afeyan, yalnızca ABD’de değil küresel çapta da girişimcilik, inovasyon, risk sermayesi, biyoloji mühendisliği, ilaç geliştirme, tıp teknolojileri ve yenilenebilir enerji konularında konferanslar veriyor. (Afeyan’ın yaşam öyküsü için bkz: https://auroraprize.com/en/stories/detail/regular/114/noubar-afeyan )

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23796/asi-deneyini-yuruten-sirketin-ortagi-afeyan-a-1915-ten-gelen-ilham

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