1921 yılı Rus-Türk Antlaşmasının iptali konusundaki imza toplama etkinliği büyük tepki aldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Bir yıl sonra, 2021’de 16 Mart 1921’de Moskova Antlaşması’nın imzalanmasının 100. Yıldönümü sona erecek. Bu vesileyle ‘Siyasi Lig’ bir açıklama yayımladı.

Moskova Antlaşması uyarınca Ermeni tarafının katılımı olmadan Ermeni halkının kaderi ve tarihi vatanının geleceğine ilişkin karar verildi. Dolayısıyla, ‘Siyasi Lig’ 1921 yılı Rus-Türk Antlaşmasına karşı “1921 Moskova Antlaşmasına hayır.” sloganı altında tüm Ermeni online imza toplama girişimine başlattı.

‘Siyasi Lig’, 16 Mart 1921 Moskova Antlaşmasını Ermeni halkı ile benzeri olmamış, siyasi zulmü ile eşi görülmemiş bir anlaşma olarak değerlendiriyor ve şöyle açıklıyor:

“1921 Moskova ve sonra Kars Antlaşmaları altında Bolşevik Rusya, Türkiye’ye Kars ve Surmalu eyaletlerini Verdi, Nakhijevan (Nahçıvan) ise Azerbaycan’a teslim edildi . Ermenistan Cumhuriyeti Sovyetleştirildi.

Dostluk ve kardeşlik antlaşmasının tarafları olan Kemalist Türkiye ve Bolşevik Rusya, Ermeni halkının zor durumundan yararlanarak Ermeni halkının beşiğinin çoğunu ele geçirdiler ve işgal ettiler, Ermeni halkına ise tarihi anavatanlarının onda birini bıraktılar.

Antlaşma Ermeni halkına karşı suç niteliğindeki bir belgedir, bu nedenle zamanaşımı yoktur ve kınama ile incelemeye tabidir.”

‘Miras’, ‘Demokratik Vatan’, ‘Ermenistan Avrupa Partisi’ ve ‘Sasna Tsrer’ siyasi güçler de Kemal-Bolşevik anlaşmasını kınayan bir bildiri yayınladılar.

Ermenistan Kamu Radyosu

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