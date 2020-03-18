TÜRKİYE KATOLİK RUHANİ REİSLERKURULU TARAFINDAN İKİNCİ ÖNEMLİ BİLDİRİ

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu’nun koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler kapsamında yayınladığı ikinci Önemli Uyarı ektedir. Uygulama 19 Mart 2020 Aziz Yusuf Bayramı itibarı ile başlayacaktır.

Ağır COVID – 19 Krizi Hakkında (Coronavirus)

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı (DİYANET) Başkanı tarafından yayınlanan davranış tedbirleri ile saygılı ve sorumlu işbirliği içinde geçtiğimiz günlerde ağırlığını hissettirmeye başlayan sağlık krizi karşısında Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu 19 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan aşağıdaki kararları almıştır:

Kiliselerimizdeki mahalli kilise grupları ve diğer toplantılar askıya alınmıştır. İmanlıların büyük katılımı ile Kutsal Ayin kutlamasından kaçınılacaktır. Kutsal Ayin, özel bir şekilde sınırlı sayıda imanlı ile litürjik hizmet için gerektiği biçimde yapılacaktır. Kiliseler özel dualar için açık kalabilir. Tamamen kapatmayı tercih edenler bunu yapmakta özgürdür. Pazar Ayinleri ve Kutsal Hafta dahilinde kutlanacak ayinler için sağlık krizi devam ettiği takdirde her mahalli kilise, cemaatindeki imanlılar tarafından “Sosyal Medya” araçlarının kullanım olasılıklarını araştırarak bu kutlamaların “çevrimiçi /online” ve duada birlik içinde takip edilebilmesini sağlayacaktır. Yukarıda belirtilen durumların sonucu olarak, imanlılar bayram kutlama kuralını yerine getirme yükümlülüğünden mazur görüleceklerdir. (bk., C.I.C. 1246-1248). Şapeli ve Efkaristiya Dolabı olan dinî cemaatlerin başrahipleri ve rahiplerinden “Sözün Kutlanması / Söz Ayini” de hazırlayarak Efkaristiya komünyonu için düzenli olarak kutsal ekmek getirmesi istenebilir. Şapelin belirlenmiş olan cemaat üyeleri dışındakilerin şapele girme izni yoktur. İçinde bulunduğumuz bu günlerde günlük yaşam içinde verilen talimatları yerine getirmek büyük önem taşımaktadır: Evden mümkün olduğunca az çıkmak, elleri sabun ve suyla ya da anti bakteriyel jelle sık sık temizlemek; tokalaşmamak, fiziksel temastan kaçınmak, insanlarla en az 1 metre mesafeden konuşmak ve bunun gibi.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, normal günlük yaşama dönmek için resmi yönergeler verildiğinde, bu normlar da yürürlükten kalkacaktır.

Biz, COVID 19 (Coronavirüs) bulaşması ve yayılmasını önlemek ve herkesin iyiliğini gözetmek için, her birinizin anlayışına ve ortak duyarlılığına güveniyoruz.

Duada birleşmiş olarak, bu iman, ümit ve sevgi denenmesinin acılarında tüm insanlığa merhamet ve acımayla bakması için Peder Allah’a yalvarıyoruz. Dualarımızı bu acıların vadisinde bizimle yürüyen, Theotokos, Allah’ın Annesi ve bizim Annemiz Meryem’in şefaatine emanet ediyoruz.

Istanbul, 19 Mart, Çok Mutlu Bakire Meryem’İn eşi Aziz Yusuf’un Bayramı, Rab’bin 2020 yılı.

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