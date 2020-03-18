Kim Kardashian herkese evde kalmayı tavsiye etti

Amerikalı Ermeni TV yıldızı Kim Kardashian, koronavirüsün yayılmasını önleme konusunda tavsiyelerde bulundu.

39 yaşındaki yıldız herkesi evde kalmaya çağırdı ve onlara koronavirüsün, bulaşma konusunda “ayrımcılık yapmadığını” hatırlattı.

Twitter’dan, genç ve sağlıklı vatandaşları başta olmak üzere bütün takipçilerine hitap eden Kardashian, onlardan aile üyeleri ve yakınlarının sağlığını düşünerek evde kalmalarını istedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/18/Kim-Kardashian-koronavirüsü/178745

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...