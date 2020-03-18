Kilisenin “hanım evlatlarına göre olmadığını” söyleyen ABD’li papaz, koronavirüse karşı herkesin birbirine sarılmasını istedi

Koronavirüs nedeniyle 4 kişinin öldüğü Florida’da Papaz Rodney, kilisenin kapanmayacağını ve vaazların her zaman olduğu gibi devam edeceğini söyledi

ABD’li Florida eyaletinde papazlık yapan Rodney Howard-Browne, kilisenin sadece Taşınma (Rapture – Hristiyan inancında Hz. İsa’nın dünyaya ikinci kez inerek müritlerini cennete götürmesi) olduğunda kapanacağını açıkladı.

Papaz Rodney, kilisenin “hanım evlatlarına göre” olmadığını söyledi.

Florida’daki Tampa Nehri Kilisesi’nde papazlık yapan Rodney, vaazların her zamanki gibi devam edeceğini belirtti.

Florida eyaletinde şu ana kadar 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, vaka sayısı 142’ye ulaşmış durumda.

Papaz Rodney, kilise etkinliğinde / Fotoğraf: Facebook

“Virüse karşı birbirinize sarılın”

Güney Afrika kökenli papazın kilisede verdiği vaaz sırasında sarf ettiği cümleler Amerikalıların tepkisini çekti.

Hükümetin tokalaşma ve kucaklaşma uyarısına rağmen Papaz Rodney, vaaz sırasında katılımcıların birbirine sarılmasını ve kucaklaşmasını istedi. Rodney, virüsün bu şekilde mağlup edileceğini söyledi. Rodney, “Biliyorum bizim bunu yapmamızı istemiyorlar, ancak kalkın ve iki üç kişiyi selamlayın. Onlara sevdiğinizi, İsa’nın sevdiğini söyleyin” ifadelerini kullandı.

Kilisenin en güvenli yer olduğunu söyleyen papaz, “Eğer burada kurtulamazsan, ciddi bir beladasın” dedi.

Papazın bu sözleri ve kiliseyi kapatmama kararı ülkede büyük tepkiye neden oldu.

4 bin 482 koronavirüs vakasının tespit edildiği ABD’de şu ana kadar 86 kişi hayatını kaybetti.

https://www.independentturkish.com/node/148541/dünya/kilisenin-hanım-evlatlarına-göre-olmadığını-söyleyen-abdli-papaz-koronavirüse?fbclid=IwAR3tLgWpBCdrxrA5us_4YcT8a_mI79mjw1zY-FRVRZTNVANSzLTO19fZmsY#overlay-context=node/148541/d%25C3%25BCnya/kilisenin-han%25C4%25B1m-evlatlar%25C4%25B1na-g%25C3%25B6re-olmad%25C4%25B1%25C4%259F%25C4%25B1n%25C4%25B1-s%25C3%25B6yleyen-abdli-papaz-koronavir%25C3%25BCse

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