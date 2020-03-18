Ermenistan’da koronavirüsün önlemesine destek amaçlı hesabına 1 günde 43 miliyon dram gönderildi

Ermenistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 17 Mart 2020 tarihinde Ermenistan’da yeni koronavirüs salgınının önlemesi için devlet tarafindan yürütülen çalışmalara destek amaçlı açılan hesap numarasına sadece bir gün içerisinde 43 milyon dram bağış yapıldı.

Toplam 218 havale sonucunda toplanan bu para koronavirüse karşı yapılan önlem çalışmalarında kullanılacak. Tabi bu sadece bir gün içerisinde biriken para miktarıdır ve insanlar bağış göndermeye devam ediyorlar.

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