Ermenistan’da Covid-19 vaka sayısı 78’e ulaştı

Ermenistan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, Facebook üzerinden yapılan açıklamasında, ülkede Covid-19 vaka sayısı 78’e ulaştığını bildirdi.

Bakan Torosyan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

”Ülkemizda 6 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Yeni vakalar fabrikadadaki vakalarıyla bağlantılı.”

Hatırlanacağı üzere, Ermenistan’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Ohal 14 Nisan saat 9’a kadar sürecek. Bugüne kadar koronavirüs teşhisi konan bir hasta taburcu edilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/18/Ermenistan-Covid/178665

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