Ermenistan Başbakanı’nın eşi gönüllülük için Sağlık Bakanlığına başvurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan gönüllü olarak yeni koronavirüs salgınına karşı yürütülen çalışmalara katılmak için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulundu.

Anna Hakobyan 15 Mart tarihinde koronavirüs testinden geçti ve onda hastalık tespit edilmedi.

Bütün görüşmelerini erteleyen Anna Hakobyan yönettiği ‘İm kaylı’ (Benim adımım) vakfı vasıtasıyla bu salgının önünde en hassas grubunda yer alan yaşlılara destek verme imkanları ele alıyor.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Sağlık Bakanlığı, farklı alanlardan uzman desteği için 16 Mart’ta gönüllü çağrısı yapmıştı.

Tıp öğrencisi, psikolog, sosyolog, tercüman, şoför, ilaç ve gıda dağıtımı yapanlar ve benzeri elemanların arandığının duyurulmasından bir gün sonra 2000’den fazla kişi topluma yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/18/Ermenistan-Başbakanının-eşi-gönüllü/178720

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