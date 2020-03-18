Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen veya ertelenen büyük ulusal ve uluslararası organizasyonlar

Sertaç Aktan

Dünya genelinde tek tek birçok ulusal ve uluslararası büyük organizasyon koronavirüs/Covid-19 salgını nedeniyle erteleniyor veya iptal ediliyor.

İşte bu ticari, sportif, kültürel ve siyasi organizasyonlardan en önemlileri:

Spor organizasyonları

Euro 2020

UEFA, EURO 2020’yi 2021 yılına erteledi. 55 üye ile yapılan toplantıda turnuvayı 1 sene erteleme teklifi sunuldu ve teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.

Tokyo Olimpiyatları için son durum

Haziran’da gerçekleşmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları şimdilik iptal edilmedi ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi gelişmelere göre başlangıç tarihini ertelemeyi ve bu olmasa bile izleyicisiz şekilde gerçekleştirilmesini tartışıyor.

NBA

Dünyanın en çok takip edilen basketbol ligi NBA’de Utah Jazz oyuncularında virüs görülmesinin ardından tüm sezon maçları ertelendi.

NASCAR

Dünya çapında hayranları olan ve milyonlar tarafından takip edilen Amerikan araba yarışları NASCAR’da tüm yarışların 3 Mayıs’a kadar ertelendiği açıklandı.

NFL, Hokey ve Beyzbol

Yine dünya çapında çok sayıda seyircisi olan Amerikan Futbolu Ligi NFL, Ulusal Hokey Ligi ve Ulusal Bezbol Ligi de bir ay boyunca ertelenenler arasında.

Fransa Açık Tenis Turnuvası

Mayıs sonunda gerçekleşmesi planlanan Fransa Açık tenis turnuvası 20 Eylül’e ertelendi.

Boston Maratonu ve Amerika Açık Golf Turnuvası

Yine uluslararası seviyede katılım alan Boston Maratonu ve ABD’nin en eski spor organizasyonlarından biri olan Masters Golf Turnuvası da Covid-19 nedeniyle şimdilik açıklanmayan bir tarihe ertelendi.

Formula 1

Nisan ayında Bahreyn’de gerçekleşmesi planlanan bir sonraki Formula 1 Grand Prix’si seyircisiz gerçekleşecek. Nisan ayına planlanmış olan Çin Grand Prix’si ise belirsiz bir tarihe ertelendi.

Avrupa futbolu

İtalya’da birinci lig askıya alınırken İspanya ve Portekiz’de tüm maçlar seyircisiz oynanacak.

2022 Katar Dünya Kupası

FIFA Dünya Şampiyonası için gerçekleştirilecek olan Asya elemelerinin ertelendiğini duyurdu.

Kültür ve eğlence organizasyonları

Film Festivalleri

Cannes Film Festivali için mayıs ortasındaki planlama şimdilik değiştirilmedi ancak 15 Nisan’da gerçekleşmesi planlanan Tribeca Film Festivali belirsiz bir tarihe ertelendi.

Broadway

New York Broadway’de bir ay boyunca tüm sahne gösterileri ve müzikaller iptal oldu.

Müzeler

New York Metropolitan ve Paris’teki Louvre gibi dünyaca ünlü müzeler de en erken 30 Mart’a kadar geçici olarak kapılarını halka kapattı. Bunun yanı sıra Metropolitan Opera ve New York Filarmoni performansları da ay sonuna kadar iptal edildi.

İbadethaneler

Başta İtalya olmak üzere Avrupa genelinde toplu kilise ayinleri için bir araya gelinmesi yasaklanırken İslam ülkelerinde de camilerde toplu kılınan namazların evde kılınması istendi.

Aziz Patrick Günü

Dünyanın en meşhur ve renkli geçit törenlerinden birine sahne olan İrlandalıların Aziz Patrick Günü yürüyüşleri düzenlendiği her yerde iptal oldu. Kutlamalar son 250 yıldır hiç iptal edilmemişti.

Kiraz Ağacı Festivali

Japonya’ya her yıl ilkbaharda dünyanın pek çok yerinden turist çeken Kiraz Ağacı Festivali iptal edildi.

Müzik Festivalleri

Bu yıl haziran ayında gerçekleşecek olan İngiltere’nin dünyaca ünlü Glastonbury Müzik Festivali ve ABD’nin New Orleans Jazz festivali de iptal edilen önemli kültürel organizasyonlar arasında.

Kuzey Amerika turnesi yapacak olan Rolling Stones müzik grubu da tüm turnenin ertelendiğini duyurdu.

Disney World

Dünyadaki tüm Disney World parkları 15 Mart’tan itibaren kapatıldı. yeniden açılış tarihi belli değil.

Siyasi etkinlikler

ABD

Covid-19 nedeniyle iptal olan ilk büyük siyasi etkinlikler başkanlık yarışı için adayların mitingler düzenlediği ABD’de gerçekleşti.

Demokrat Parti adayı Senatör Bernie Sanders ve eski Başkan Yardımcısı Joseph R. Biden Cleveland eyaletindeki tüm mitinglerini iptal etti.

Fransa

Fransa’da yapılan yerel seçimlerde oy verme işlemleri iptal edilmedi ancak Fransızların yarısından fazlasının oy vermeye gitmediği görüldü. Philippe, seçimlere katılmayanların oranının yüksek olmasının koronavirüs salgınının Fransızları endişeye sürüklediğini gösterdiğini belirterek, uzman ve siyasi partilerin liderleriyle görüştükten sonra seçimin ikinci turunun iptal edilip edilmeyeceğine karar vereceklerini ifade etti.

İş dünyası etkinlikleri

MWC 2020

Şubat ayında gerçekleşmesi planlanmış olan 2020 Dünya Mobil Fuarı iptal edilen ilk büyük uluslararası organizasyonlardan biri oldu.

INTA 2020

Her yıl dünya markalarını bir araya getiren ve on binlerce katılımcının yer aldığı Uluslararası Marka Birliği’nin (INTA) Singapur konferansı iptal oldu.

Google

Google dünyanın dört bir yanından gelen yazılım ve uygulama geliştiricileri için düzenleyeceği mayıs ayındaki organizasyonu iptal ettiğini duyurdu.

E3

Bilgisayar oyunları endüstrisinin en büyük konvansiyonu olan ve Los Angeles’ta gerçekleşmek üzere haziran ayı için planlanan E3 de iptal edilen büyük uluslararası organizasyonlar arasına girdi.

New York Auto Show

Nisan ayında gerçekleşmesi için hazırlık yapılan New York Auto Show da Ağustos ayına ertelendi.

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