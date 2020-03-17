Korona virüsü dinleri nasıl etkiledi?

Korona virüsünün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, birçok dinin ibadethaneleri de kapatıldı. Çok sayıda ülkede cami, kilise ve sinagoglarda toplu ibadet askıya alınırken, bir Hindu tapınağı tarihte ilk kez kapısına kilit vurdu.

DUVAR – Korona virüsünün özellikle kalabalık ortamlarda ve temas yoluyla yayılması nedeniyle, dünya çapında birçok ülkede toplu ibadete kısıtlama getirildi. Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ve Hindu dinlerinin binlerce ibadethanesi kapatıldı; Türkiye’de de Diyanet İşleri cuma namazı dahil cemaatle namaza ara verdi. İşte dünya çapında alınan önlemler:

HANGİ ÜLKELERDE CAMİLER KAPATILDI?

Cezayir, Fas, Tunus, Kuveyt ve Filistin topraklarında camiler kapatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde camiler dahil tüm ibadethanelerde dört hafta boyunca toplu ibadet askıya alındı. Çin ve İtalya’dan sonra en yüksek ölüm oranlarına sahip olan İran’da çok sayıda cami kapatıldı. Kudüs’te Mescid-i Aksa kapatıldı, sadece avluda namaz kılınmasına izin veriliyor.

Ülkeye yurt dışından girişleri şubat sonunda yasaklayan Suudi Arabistan, fiilen Mekke ve Medine’ye ziyaretleri de askıya almış oldu.

PAPA FRANCIS BOŞ MEYDANA SESLENDİ

Vatikan’daysa Papalık makamının pazar ayinleri video konferans üzerinden yapılıyor. İki haftadır ayini bu şekilde, bomboş bir St. Peters Meydanı’na karşı yapan Papa, Roma’nın boş sokaklarında yürürken de görüntülenmişti.Katoliklerin yaklaşan Paskalya kutlamalarının nasıl gerçekleştirileceği de merak konusu.

YUNAN KİLİSESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Dünya çapında birçok kilise, el sıkışmama ve Hıristiyan ayinleri sırasında fiziksel temastan kaçınma çağrısında bulunmuş durumda. Yunan Ortodoks kilisesi ise Evharistiya (Komünyon) ayini sırasında aynı kaşığın kullanılmasına karşı çıkmasıyla dikkat çekti.

HAHAMLARDAN ÇAĞRI: TEVRAT’I ÖPMEYİN

Avrupalı Hahamlar Konferansı Tevrat’ın öpülmemesi konusunda uyarıda bulunurken, İsrail’in baş hahamlığı dini sembollere dokunulmaması çağrısı yaptı. ABD’deki bazı sinagogların da er tür toplu ibadeti askıya aldığı, birçoklarının internet üzerinden hizmet vermeye başladığı belirtiliyor.

MEŞHUR HİNDU TAPINAĞI İLK KEZ KAPATIDI

Hindistan’daki meşhur Siddhivinayak tapınağı tarihte ilk kez kapatılırken, Holi kentindeki geleneksel Hindu festivaline gelenler maskeyle görüntülendi. Ülkede kirtanlar dahil, Hindu dininin çok sayıda ibadetinin ertelendiği belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/03/17/korona-virusu-dinleri-nasil-etkiledi/

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