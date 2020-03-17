Ermenistan’da Anayasa değişikliği referendumu ertelendi

5 Nisan 2020 tarihinde Ermenistan’da yapılması planlanan Anayasa değişikliği referendumu, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 16 Mart’ta aynı sebepten dolayı ülkede ilan edilen bir aylık OHAL şartlarında halk oylamasının düzenlenmesinin imkansız olduğunu duyurdu.

Referendum için henüz yeni tarih verilmezken, OHAL’in bitmesinin ardından en az 50 en fazla 65 gün sonra yeni oylamanın düzenlenmesi gerekeceği öğrenildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/17/Ermenistan-Anayasa-referendum/178540

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