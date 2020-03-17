Ermenistan Sağlık Bakanlığı,bir günde 2000’den fazla gönüllü başvurusu aldı

Ermenistan Sağlık Bakanlığı, farklı alanlardan uzman desteği için 16 Mart’ta gönüllü çağrısı yapmıştı.

Tıp öğrencisi, psikolog, sosyolog, tercüman, şoför, ilaç ve gıda dağıtımı yapanlar ve benzeri elemanların arandığının duyurulmasından bir gün sonra 2000’den fazla kişi topluma yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, başvuru sayısının fazla olduğu nedeniyle yeni başvuruların kabul sürecinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Hatırlanacağı üzere, koronavirüs salgınının önlenmesi hedefiyle Ermenistan’da 16 Mart tarihinden 14 Nisan’a kadar OHAL ilan edildi. 17 Mart itibarıyla ülkede 64 koronavirüs vakası tespit edildi, ilk hastalanan kişi ise iyileşti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/17/Ermenistan-Sağlık-Bakanlığı/178650

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