Dünyanın beklediği corona virüsü aşısında dikkat çeken Türkiye detayı

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Dünyayı kasıp kavuran corona virüsüne karşı geliştirilen aşının insanlar üzerindeki test süreci başladı. mRNA-1273 adıyla anılan aşıyı geliştiren ABD merkezli Moderna Inc. adlı şirketin kurucularından Nubar Afeyan ise Türkiye kökenli bir ailenin torunu…

Ermeni olan Nubar Afeyan’ın ailesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşanan 1915 Olayları’nın ardından Beyrut’a yerleşiyor. Burada 101 yaşında hayatını kaybeden büyük teyzesi Armenuhi ile aynı odada yaşıyor. Armenuhi’nin eşi olan Antranig ise Osmanlı Ordusu’nda doktor olarak çalışıyor.

Armenuhi’nin iki erkek kardeşi Bedros ile Nerses, Suriye’ye tehcir edilirken, Adana Belemedik’te Berlin-Bağdat Demiryolu’nu yapan Almanlar tarafından akıcı Almancaları sayesinde mali işler ve tedarik müdürü olarak işe alınıyor.

TÜRKİYE’DEN YUMURTA İTHALATI

Nubar Afeyan’ın babası Badrig ise 1929 Bulgaristan doğumlu. Afeyanlar, Türkiye’den Bulgaristan’a yumurta ihracatıyla uğraşıyor. Ailenin bazı üyeleri 1918’den sonra Bulgaristan’a taşınıyor. Komünizmin yükselişe geçmesinin ardından ise Afeyanlar, Bulgaristan’dan ayrılıyor.

Aile iş bağlantıları sayesinde Pers İmparatorluğu (bugünkü İran) pasaportu alırlar. Nubar Afeyan’ın anlatımına göre; babası Badrig, hiçbir zaman Pers İmparatorluğu’na gitmemesine rağmen bu ülkenin pasaportuyla Bulgaristan’dan kaçıyor.

ABD’NİN ÖNDE GELEN GİRİŞİMCİLERİNDEN

Bugün Nubar Afeyan, biyo-teknoloji ve fen bilimleri alanında ABD’nin önde gelen girişimcilerinden biri. Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde son 28 yılda 30’u aşkın şirket kurdu. Şirketlerinin toplam varlığının 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

1987’de ABD’nin saygın eğitim kurumlarından MIT’den biyokimya alanında doktorasını alan Nubar Afeyan, yalnızca ABD’de değil küresel çapta da girişimcilik, inovasyon, risk sermayesi, biyoloji mühendisliği, ilaç geliştirme, tıp teknolojileri ve yenilenebilir enerji konularında konferanslar veriyor.

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/dunyanin-bekledigi-corona-virusu-asisinda-dikkat-ceken-turkiye-detayi-5683620/

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