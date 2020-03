Türkiye Ermeni kiliselerinde toplu ibadetler askıya alındı

Türkiye Ermenileri Patrikliği koronavirüs önlemleri çerçevesinde bir dizi karar aldı. Buna göre tüm toplu ibadetler askıya alındı.

Patrikhane’den yapılan açıklama şöyle: “Patrikliğimiz Ruhani Meclisi 16 Mart 2020 tarihli 7nci olağanüstü oturumunda Corona Virüsü ile ilgili dünyada ve Türkiye’de uygulanan önlemleri değerlendirdi.Bu yönde zaten bulaşıcılığın yayılmasını dizginlemek amacıyla önleyici ve koruyucu tedbirler alınmış olup bu yöndeki çalışmalar devam etmektedir.Kadasetli Patrik Hazretleri’nin riyasetinde toplanan Ruhani Meclisimiz tarafından alınmış olan aşağıdaki kararları ve ikazları Din Görevlilerimiz, Cemaat ve Kilise Vakıf Yönetim Kurulları ve Cemaatimizin dikkatine sunarız:-İkinci bir emre kadar Kiliselerimizdeki tüm toplu ibadetler; tüm ayinler, Surp Badarak (Kutsal Sunu Ayini), Arevakal (Gündoğumu ayini), Hsgum (İstirahat duaları) askıya alınmıştır.-Pazar ibadeti ve Surp Badarak Ayini halkın katılımına kapalı olarak her kilisenin din görevlisi ve en yakın yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilecektir.-Arevakal ve Hsgum Ayinleri de halkın katılımına kapalı olarak her kilisenin din görevlisi ve en yakın yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilecektir.-Kiliselerimiz kapıları ve Giriş kısmı mum yakmak ve bireysel dua amacıyla, ayin harici zamanlarda açık bulundurulacaktır.-Cenaze törenlerine ise merhumun en yakın akrabaları katılabilirler. Kilise salonlarında, Cenaze töreni akabinde gerçekleşen dua ve kahve ikramı, aynı bağlamda Cumartesi günü gerçekleşen Giragamudk duaları kaldırılmıştır. Bu duaların geleneklerimiz uyarınca müteveffanın evinde ve yine sadece en yakın akrabaların katılımıyla sınırlandırılması gerekmektedir. Taziye ziyaretlerinden kaçınılması ve taziyelerin farklı yollarla iletilmesini önemle tavsiye ederiz.-Surp Badarak akabindeki Hokehankisd duaları da yine halka kapalı olarak gerçekleşecektir. Merhumun akrabalarının görevlerini mezarlıktaki ayine katılarak yerine getirmeleri önerilir. Mezarlıktaki ayinlere katılımın da en yakın akrabalarla sınırlandırılması tavsiye edilir.-Kilise salonlarında düzenlenen her çeşit toplantı, sevgi sofrası ve diğer faaliyetler askıya alınmıştır.-Patrikhane olağan ziyaretlere kapatılmıştır.-Patriklik Koleksiyonu ziyarete kapatılmıştır.Buna göre, cemaatimiz mensuplarının resmi kurumlar tarafından önerilen yükümlülüklere titizlikle uymalarını ve eksiksiz uygulamalarını öneriyoruz. Bu vesileyle bulaşmayı engelleyen en önemli etmenin temizlik olduğunu hatırlatıyoruz. Lütfen bu kriz döneminde el sıkarak, kucaklaşarak birbirinizi selamlamaktan uzak durunuz. Yine gerek kilise çevrelerinde, gerekse kilise dışında ruhanilerimize el öperek saygı gösterme geleneğinden uzak durunuz.Kilise binalarımızın ilaçlanmasına ve temizliğine özen gösterilmesi esastır. Bunların hayata geçirilmelerinin sağlanması için kiliselerimizin vaiz ve din görevlilerinin, cemaat ve kilise vakıf yönetim kurullarının gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda hatırlatmada bulunuyoruz.Hisus Krisdos’un Kutsal Diriliş Yortusu’na hazırlandığımız bu oruç ve tövbe döneminde dünyamızın ve acı çeken çevrelerin esenliğe kavuşmaları için dua ediyoruz. Güçlü Kutsal Haç’ın işaretiyle tüm sıkıntıların ve acıların son bulmaları için dua ediyoruz. Sağlığa kavuşmayı ve bu virüsün neden olduğu hastalıktan kurtulmayı bekleyenlere sağlıklı günler bahşedilmesi için dua ediyoruz. Hastaların acılarını dindirmek için kutsal bir görev ifa eden tüm sağlık görevlilerine güç ihsan etmesi için Yüce Tanrı’ya dua ediyoruz.Tanrı’nın lütufları, sevgi ve merhameti üzerimizde olsun. Amen.”

Agos

