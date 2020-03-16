Türk Yahudi Toplumundan korona virüs tedbirleri

Türkiye Hahambaşılığı, pazartesi sabahı yaptığı duyuru ile 18 Mart Çarşamba’dan itibaren Şişli, Ortaköy ve Caddebostan dışındaki tüm sinagoglarda faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi.

Açık olan sinagoglarda da dini törenlerin, sinagog yönetimleri tarafından belirlenecek minyan (10 yetişkin kişi) ile gerçekleştirileceği, özellikle 60 yaş üzeri yahidlerin sinagoglara gelmemesi belirtildi.

Hahamların, kendi toplumlarıyla sosyal medya üzerinden buluşacağı, iletişim kuracağı da eklendi.

Hahambaşılık, daha önce ilettiği tedbirler dahilinde de yahidleri, kapıya gelen ve kendini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtanlara karşı bilgilendirdi ve bu şahıslara kesinlikle kapıların açılmaması konusunda uyardı. Bunun yanı sıra, dini ibadet için, sinagoga gelen herkesin kendi eşyalarını getirmesi istendi.

http://www.salom.com.tr/haber-113934-turk_yahudi_toplumundan_korona_virus_tedbirleri.html

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