Strazburg Belediye Başkanı seçimlerinde Ermeni bayan aday birinci sırada yer aldı

Yayılan koronavirüse ragmen 15 Mart tarihinde Fransa’da yerel seçimleri gerçekleştirildi. Strazburg şehrinde Belediye Başkanı adaylarından Ermeni Janna Barseghyan birinci sırada yer aldı. Janna Barseghyan toplam yüzde 27.67 oy aldı.
Ermeni aday Fransa’nın “Avrupa, Ekoloji, yeşiller” partisinin listesinin başındadır. Fakat Fransa’da yerel seçimlerine katılım seviyesi beklendiği gibi çok düşüktü.
”France3” haber sitesinin aktardığı bilgilere göre seçimler ikinci tura kaldı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/16/Strazburg-Belediye-Başkanı-seçimlerinde-Ermeni/178423
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