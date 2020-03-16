İtalya karantina altında, Papa boş sokaklarda: Salgın duası için Vatikan’dan ayrıldı

Koronavirüs salgınının Çin’den sonra en fazla kayba yol açtığı İtalya’da, Papa Francis ‘dua etmek’ için Vatikan’dan ayrıldı, karantina nedeniyle boşalan Roma sokaklarında dolaştı.

Geçtiğimiz ay ‘rahatsızlık geçirdiği’ gerekçesiyle peş peşe tüm programlarını iptal ederek koronavirüs söylentilerine neden olan Papa Francis, salgına karşı dua etmek için Vatikan’dan ayrıldı.

Karantina sebebiyle boş olan Roma caddelerinde yürüyen Papa, Katolikler için önemli iki ibadet yeri olan St. Mary Major Bazilikası ile Corso’daki San Marcello Kilisesi’ne gitti.

Papa’nın test sonucunun negatif çıktığı duyurulmuştu. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında pazar ayinlerini internet üzerinden yapmasına karar verilmişti.

Çin dışında salgının en çok etkili olduğu ülkelerden İtalya’daki vakalarda dün günlük bazdaki en büyük artış kaydedildi. Salgın nedeniyle bir günde 368 kişinin yaşamını yitirdiği ülkedeki toplam can kaybı bin 809’a yükseldi.

Sputnik Türkiye

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