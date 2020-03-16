Ermenistan’da ilk koronavirüs hastası ilaçsız iyileşti

Ermenistan’da koronavirüs teşhisi konulan ilk hasta iyileşti ve hastaneden taburcu edilecek.

Facebook canlı yayında konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hastanın 14 gün boyunca karantina altında olduğunu, ancak hiçbir ilaç almadığını duyurdu.

Hasta, sadece iki hafta boyunca toplumdan izole oldu ve yapılan yeni testler, onun vücüdünün ilaç desteği almadan virüsü yok ettiğini gösterdi.

Hatırlanacağı üzere, Ermenistan’da ilk koronavirüs vakası 1 Mart tarhinde tespit edilmişti. Teşhis, İran’dan Ermenistan’a gelen 29 yaşındaki bir erkeğe konuşmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/16/Ermenistan-koronavirüs-iyileşme/178380

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