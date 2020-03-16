Barcelona’da Ermeni şöförler, sağlık personeline ücretsiz taksi hizmeti öneriyor

İspanya’nın Barcelona şehrinde yaşayan Ermeni taksi şürücüleri, koronavirüs salgını nedeniyle oluşan durumda halka destek olmak hedefiyle sağlık personeline ücretsiz hizmet vermeye başladı.

“Facebook”taki “Los Armenios” grubunda bir paylaşım yapan Ermeni şöförler, kendi isim ve telefon numaralarını yayınlayarak topluma destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Martin Kirakosyan, Andranik Petrosyan, Abraham Hakobyan, Edgar Avetisyan, Artur Martirosyan, Armen Azaryan, Hayk Yeghikyan ve diğerlerinin bu girişimi, kullanıcılar tarafından en sıcak teşekkür sözleriyle karşılandı.

Hatırlanacağı üzere, son verilere göre İspanya’da koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı 8 bine yaklaştı, 294 kişi ise hayatını kaybetti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/16/İspanya-Ermeni-koronavirüs/178450

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