Aykut Erdoğdu çok sert konuştu: Bunlara 10 bin lira verseler Yunan milliyetçisi olurlar!

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CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Halk Arenası’nda parayla tweet atan trollere meydan okudu.

GERÇEK GÜNDEM- Uğur Dündar’ın TELE1’de yaptığı Halk Arenası programana konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AKP tarafından maaşa bağlanan trollerin maaş karşılığı kendilerine hakaret ettiğini söyleyerek “Bunların vicdanı satılık. 7 bin lira maaşla bize sövüyorlar. 10 bin lira maaş verilse Yunan milliyetçisi olur bunlar” diye konuştu.

Sosyal medyada görevli trollerin bir çoğunun AKP’li belediyelerde maaşa bağlandığını belirten Erdoğdu şunları söyledi:

“Onlar 6-7 bin lira maaş alıyorlar. 10 bin lira maaş verilsin PASOk tarafından Yunan milliyetçisi olurlar. Çünkü onlarda ahlak yok. Bugün 7 bin lira sadece tweet atarak alıyorlar. Benim üzüldüğüm şu; Bunlar 7 bin liraya bu tweetleri atıyorlarsa, 10 bin lira için Yunan milliyetçsi olurlar. 12 bin lira 15 bin lira ver, Ermenistan devletinin milliyetisi olurlar. Bunların vicdanı satılıktır. Para karşılığıdır. Bunlar para karşılığı çalışan insanlardır, inançları yoktur. İnançları olsa suçsuz insanların, Murat Ağırel’in, Barış’ların tutuklanmasını alkışlamazlar. İlker Başbuğ’a müebbet verilirken bunlar ‘Müebbet Kuşları’ diye Twitter’da TT yaptılar.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI: RÜŞVET SUÇ MUDUR, ÇIKIN SÖYLEYİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenen CHP’li Erdoğdu, “Rüşvet sizin gözünüzde suç mudur, haram mıdır? Bunu bir kez çıkıp kürsüden söyleyin. Bir milletvekili olarak bunu sizden beklyorum” diye konuştu.

https://www.gercekgundem.com/siyaset/165083/aykut-erdogdu-cok-sert-konustu-bunlara-10-bin-lira-verseler-yunan-milliyetcisi-olurlar

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