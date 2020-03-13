Markar Esayan’dan kilisedeki koronavirüs tedbirine övgü!

Beyoğlu Belediyesi, başta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi olmak üzere ilçe genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerini arttırdı. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan da yapılan bu hizmet karşısında memnuniyetini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini engellemek amacıyla belediye bünyesinde Beyoğlu Özel Dezenfekte ekibi kuruldu.

Çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere ilçede bulunan tüm işlek caddeler, camiler, kiliseler, kütüphaneler, okullar, semt konakları, parklar, kamu binaları, iş yerleri ile spor salonları ve belediye binasında dezenfekte çalışması başlattı.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Müftülüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan tüm ibadethanelerin ve okulların hafta sonuna kadar tamamen dezenfekte edilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar, koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek.

SÜRYANİ KADİM MERYEM ANA KİLİSESİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ

Hristiyan vatandaşlar da ibadetlerini sürdürebilsinler diye Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

MİLLETVEKİLİ MARKAR ESAYAN ESKİYİ HATIRLATIP MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan da yapılan buz hizmet ile ilgili sosyal medya hesabından, “Şimdi denecek ki ne var bunda belediye bu herhalde eşit hizmet verecek. Ama geçmişte öyle değildi arkadaşlar. Rahmetli babam Halıcıoğlu mezarlığına terkos suyu getirmek için yıllarını vermişti. Vakıf mallarını onarmak yasaktı. Şimdi sıfırdan kilise yapılıyor. ” mesajını yayımladı.

İşte Markar Esayan’ın paylaşımı;

http://www.haber7.com/guncel/haber/2952301-markar-esayandan-kilisedeki-koronavirus-tedbirine-ovgu

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