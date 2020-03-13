Kürtaj karşıtı hemşirelerin İsveç’e karşı AİHM’e yaptığı başvuru reddedildi

İsveç’te kürtaj yapmayı reddettikleri için işe alınmayan iki hemşirenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları başvuru reddedildi.

İsveç doğumlu Ellinor Grimmark ile Norveç vatandaşı Linda Steen, Hristiyan inancına sahip olduklarını söyleyerek kürtaj yapmayı reddediyor.

İsveç yasaları ebelerin kürtaj yapmasını öngörüyor ve İsveç’teki mahkemeler bu nedenle iki hemşirenin aleyhine kararlar vermişti.

Bunun üzerine iki hemşire AİHM’e başvurdular ama AİHM başvuruyu reddetti.

Hemşireler işe alınmamalarının din ve vicdan hürriyetinin ihlali olduğunu ve ayrımcılığa uğradıklarını söylüyorlar.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51871584

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