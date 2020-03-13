Koronavirüs sebebiyle bu konuda harekete geçen ilk ülke! Dikkat çeken para kararı

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 110’dan fazla ülkeye yayılan coronavirüs (Covid-19) durdurulamıyor. Virüs hızla yayılırken insanların ortak olarak kullandığı araçlardan biri de para… Bu konu hakkında ilk harekete geçen ülke ise Ermenistan oldu. Erivan yönetimi, virüsün daha da yayılmaması için banknotların yenileriyle değiştirileceğini açıkladı.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı 5 bine dayandı.

Dünya genelinde 4 bin 984 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 134 bin 804’e çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 70 bin 394…

ERMENİSTAN BANKNOTLARI DEĞİŞTİRİYOR

Virüsün yayılmasını engellemek adına nakit para kullanılmaması gerektiğini tavsiye eden Erivan yönetimi, banknotların yenileriyle değiştirileceğini açıkladı.

Ermenistan’da şu ana kadar 6 vaka kaydedildi.

http://www.haber7.com/dunya/haber/2952180-koronavirus-sebebiyle-bu-konuda-harekete-gecen-ilk-ulke-dikkat-ceken-para-karari

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