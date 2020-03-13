Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan cuma namazı açıklaması

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Avrupa’daki pek çok ülkede kiliselerin ayinleri ile Cuma namazları iptal edildi. Peki Din İşleri Yüksek Kurulu’nun tavsiyeleri neler?

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) küresel bir salgın ilan ettiği ve henüz aşısı bulunmayan yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun toplandığı ve koronavirüs görülen ülkeler başta gelmek üzere aşağıdaki kararları aldığı bildirildi.

– Koronavirüsün görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.

– Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, Cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekânlara gitmeleri caiz değildir.

– Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdırlar.

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