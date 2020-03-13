#CumaNamazıİptalEdilsin Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

SERDAR KORUCU

Türkiye’de Corona virüsün tespit edilmesi ardından önlemler alınıyor. Okulların tatil edilmesi sonrası gözler Cuma namazı için alınacak karara çevrildi. Bu konuda sosyal medyadaki mesajlar arasında antisemit içerikler de vardı.

Corona virüs tüm dünyada etkisini göstermeyi sürdürüyor. Türkiye’de 1 kişide Corona virüs tespit edilmesi üzerine tedbirler artırıldı. Okulların tatil edilmesinin ardından gündeme “Cuma namazı kılınacak mı?” sorusu geldi. Konuyla ilgili resmi açıklamayı Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı.

Sosyal medyanın da gündeminde yer alan soru ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde Cuma Namazı kıldıracak ve ‘’Tedbir Mümin’den Takdir Allah’tandır’’ başlıklı hutbe irad edecektir” denildi.

Sosyal medyada #CumaNamazıİptalEdilsin etkiketi uzun zaman en çok paylaşılanlar arasına girdi. Mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da bulunuyordu.

https://www.avlaremoz.com/2020/03/13/cumanamaziiptaledilsin-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/

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