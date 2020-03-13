Batı Duvarında Korona virüsü salgını için dua

Yahudi inancının en kutsal mekanı Kudüs’teki Batı Duvarı’nda dünyayı saran Korona virüsü salgını için Tehilim Duası okunacak.

Batı Duvarı Mirası Vakfı tarafından organize edilen dua töreni, Batı Duvarı tünellerinin Kutsallar Kutsalı Kapısında yapılacak. Yahudi inancına göre Bet-Amikdaş döneminde kapı, Kutsal Tapınağın en önemli yeri, Tanrı’nın Varlığının En Yoğun olduğu noktaya açılıyordu.

Kapının ortaya çıkarılmasında büyük rolü olan arkeolog Charles Warren’in şerefine bugün kapı Warren Gate ( Warren Kapısı) olarak anılıyor. Merhum Haham Yehuda Getz bir yorumunda kapının Bet Amikdaş’ın yüzyıllar önce dua edilen yerine bugün en yakın bölge olduğunu belirtmişti.

Yetkililer dua edilecek yerin açık bir alan olduğunu, kurulacak çadırın 100 kişilik bir kapasitesi olduğunu ve halihazırdaki olağanüstü sağlık kurallarına karşı bir durum olmadığını belirtti.

Sağlık için yapılacak dualarda isminin geçmesini isteyenler aşağıdaki linki kullanabilir:

https://www.thekotel.org/kotel/tehillim/

http://www.salom.com.tr/haber-113923-bati_duvarinda_korona_virusu_salgini_icin_dua.html

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