Yanıkdere şehitleri anıldı 2020-03-12 https://www.yeniakit.com.tr/haber/yanikdere-sehitleri-anildi-1118511.html Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related İlk yorum yapan siz olun Bir Cevap Yazın Cevabı iptal etYorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
İlk yorum yapan siz olun