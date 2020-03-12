“Van’daki Ermeni Kilisesi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya!”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Van’da depremin ardından zarar gören Soradir S. Eçmiadzin Ermeni Kilisesi’ni Meclis gündemine taşıdı.

HDP’li Paylan’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle vermiş olduğu soru önergesi şöyle:

“İran’ın Khoy kentinde 24 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen 5.9 şiddetinde deprem, Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan 9 vatandaşımızın ölümü, 50 vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanmış; Başkale’deki bazı köylerde ise ciddi yıkımlar meydana gelmiştir.

Bahsi geçen depremin Başkale’deki kültür varlıklarına da ciddi hasarlar verdiği bilinmektedir. Başkale’nin Yanal köyünde bulunan, VII. yy.’a ait olan, tarihi ve mimari açıdan önem arz eden kültür mirasları arasında sayılan ve bakımsızlıktan dolayı zaten yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Soradir S. Eçmiadzin Ermeni Kilisesi’nin bu deprem sırasında daha fazla zarar gördüğü ve sağ duvar nişinin yıkıldığı teyid edilmiştir.

Bu bağlamda,

Başkale’deki Soradir S. Eçmiadzin Ermeni Kilisesi’nin deprem sırasında uğradığı zarar tespit edilmiş midir? Tarihi ve mimari açıdan benzersiz olarak nitelenen kilisede oluşan hasarın onarımı için ödenek tahsis edilecek ve vakit kaybetmeden, onarım çalışmasına başlanacak mıdır? Van’da bulunan ve depremden etkilenen diğer kültür varlıkları için kapsamlı bir hasar tespit çalışması yapılmış mıdır? Van ilindeki kültürel varlıkların envanteri çıkarılmış mıdır?”

https://www.yurttansesler.org/meclis/vandaki-ermeni-kilisesi-yikilma-tehlikesiyle-karsi-karsiya/#.XmoFNyt-jio.twitter

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