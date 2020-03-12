Paylan, koronavirüse karşı Türkiye’deki okulların tatil edilmesini istedi – Ermenistan Kamu Radyosu

Yeniakit.com.tr- HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmaması için anaokullarından üniversitelere kadar bütün okulların en az 15 gün süreyle tatil edilmesi çağrısında bulundu.

Paylan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında koronavirüsün bütün dünyada hızla yayıldığını, Türkiye’de bir vakanın görüldüğünü anımsattı. Virüsün daha çok kalabalıkların bulunduğu yerlerde yayıldığını belirten Paylan, okullarda eğitim gören öğrencilerin virüsün yayılmasına neden olabileceğine söyledi. Paylan, “Maalesef Türkiye’de çocuklarımızın okulları henüz tatil edilmedi. YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı devreye girerek bir önce anaokullardan üniversitelere kadar bütün okulları en az 15 gün süreyle tatil etmelidir.” görüşünü savundu.

Ermenistan Kamu Radyosu

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