Pakrat Estukyan Erdoğan’ın azınlıklara gönderdiği mektubunu yorumladı – Ermenistan Kamu Radyosu

Sputnik Armenia muhabirine konuşan Agos haftalık gazetesi Ermenice sayfaların editörü Pakrat Estukyan, Recep Tayyip Erdoğan’ın, azınlıklara gönderdiği mektubunu yorumladı.

Hatırlanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, azınlık vakıflarından Bahar Kalkanı Harekâtı’na destek istemişti. İletişim Başkanlığı’nın; Ermeni, Rum, Yahudi ve Süryani vakıflara göndermiş olduğu hazır metinde, “Suriye topraklarından ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek için Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekâtlarıyla terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadeleye nasıl destek verdiysek, Bahar Kalkanı Harekâtını da aynı şekilde destekliyoruz.” ifadeleri yer almıştı.

Pakrat Estukyan’ın yaptığı açıklamaya göre Agos haftalık gazetesi, zaten sayfalarında bu konuya değinmişti. Agos’ta yayımlanan bu makaleye göre Suriye konusunda başarısız bir duruma giren Erdoğan’ın desteğe ihtiyacı var ve din önderlerine gönderilen bu mektubu da o sebepten dolayı yazmıştır.

Pakrat Estukyan: “Bu, sahiden saçma bir mektuptu. Ama bizimkiler imzalamak zorunda kalacak. Bu zorunluluk Yahudi, Rum ve Süryaniler konusunda da geçerli olacak. Çünkü imzalamayanlar hemen cezalandırılmazlarsa da onlardan daha sonra mutlaka intikam alınacaktır” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin, uluslararası teröre karşı yalnız kaldığına” ve “bölge ile dünyada barış anahtarı olduğuna” dair cümleleri de yorumlayan Pakrat Estukyan’ın belirttiğine göre benzer ifadeler komiktir ve kimse bu iddialara inanmaz. Bu, okul seviyesinde yapılmış bir propagandadan başka bir şey değildir.

Agos gazetesi Ermenice sayfaların editörüne göre Türk medyası da Erdoğan’ın bu mektubunu ciddiye almadı. Estukyan’ın yaptığı açıklamaya göre bunun sebebi, Türkiye iç gündeminin zaten pek yoğun olduğundan kaynaklanmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu

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