İtalya’dan Ermenistan vatandaşlarını getirmek için adımlar atılıyor

Ermenistan Hükümeti İtalya’da bulunan kendi vatandaşlarının ülkelerine dönmelerini sağlamak için adımlar atıyor.

İtalya’da Ermenistan Büyükelçiliği resmi Facebook sayfasından paylaşımda bulunarak İtalya’da mevcut durumundan yola çıkarak böyle bir karar alındığını duyurdu.

Açıklamada mümkün olduğu kadar kısa zaman içerisinde İtalya’da bulunan Ermenistan vatandaşlarına kendi pasaportlarının, vizelerin kopyalarını ve İtalya’da bulundukları yerle ilgili bilgiler vermeyi rica ediliyor.

Şu an İtalya’da koronavirüs hastalarının ölüm oranı çok yüksektir ve yüzde 6.2’sini oluşturuyor. Doktorlar hastanelerde yatakların yetmediği halde ölümlerin artmasından da korkuyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/12/İtalya-Ermenistan-koronavirüs/178259

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