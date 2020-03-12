İsrail karşıtı aktivisti onurlandırmak isteyen Belçika müzesinden 9 tarihçi istifa etti

Belçika ulusal Holokost müzesi bilim kurulunun yarısı, müzenin İsrail karşıtı BDS aktivistini onurlandırmak için bir davet vermeyi planlaması üzerine istifa etti.

Pax Christi Catholic adlı yardım kuruluşu Kazarne Dossin Holokost Müzesi’nde, İsrail karşıtı BDS için çalışan Brigitte Herremans’a yardımlarından dolayı bir ödül vermeyi planlıyordu.

Herremans farklı yerlerde yaptığı açıklamalarda, İsrail destekçilerinin, İsrail’deki çatışmadan kamuoyunun dikkatini uzaklaştırmak için var olan antisemitizmi daha da arttırdığını, AB’nin İsrail’e ve Avrupa’ya gelen vatandaşlarına yaptırım uygulamasını tavsiye etmişti.

Belçika Yahudi Cemaatinin itirazı ve protestoları sonrası planlanan davet iptal edildi. Başlangıçta müzenin sadece salonlarının kullanılacağını, resmen daveti veren olmadığını iddia eden yönetim iptal kararının gerekçesini belirtmekten kaçındı.

Bilim kurulunun istifa eden dokuz üyesi ortak olarak kaleme aldıkları basın bildirisinde şunları belirtti: “Misyonu Holokost’un hatırasını yaşatmak olan Kazarne Dossin Müzesi, İsrail’in politikalarının tartışıldığı bir toplantıya ev sahipliği yapamaz.”

Kaynak: CNAAN LIPHSHIZ, JTA

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...