Güneş Vakfı Genel Başkanı Ceylan’dan 12 Mart mesajı 2020-03-12 https://www.timeturk.com/gunes-vakfi-genel-baskani-ceylan-dan-12-mart-mesaji/haber-1387067 Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related İlk yorum yapan siz olun Bir Cevap Yazın Cevabı iptal etYorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
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