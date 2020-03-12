Ermenistan’da 981 tarihli eski bir el yazması restore edildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’da 981 tarihli eski bir el yazması restore edildi. “Davit Papazın İnanç Kitabı” başlığını taşıyan bu defterin restorasyonu, Mesrop Maştots adlı Ermeni el yazmalar müze-enstitüsü Matenadaran’ın uzmanları tarafından yapıldı.

‘MİR 24’e konuşan Matenadaran Müdür Yardımcısı Karen Matevosyan: “Bu defter, dünyanın kağıtta yazılmış en eski el yazmalarından biridir. Bu gibi defterler, Ermeni, Çinli, Yunan ve Araplar tarafından yaratılmışlardır. Defterin pek eski olmasının yanısıra içeriği de çok önemlidir. Bu el yazmasında Aristoteles, Hovhan Voskeberan, Movses Khorenatsi, Grigor Lusavorich ve Anania Shirakatsi gibi bilginlerin tarihi, coğrafi, felsefi ve dogmatik eserleri de yer almıştır” diye konuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...