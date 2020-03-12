‘Ermeni Virtüel Köprüsü’ programı Ermenistan hükümetinin bugünkü oturumu gündeminde yer aldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti, bugün ‘Ermeni Virtüel Köprüsü’ programını onaylayacak. Bu program sonucunda 2020 yılında 45 Ermeni girişimciye Silikon Vadisi’ni ziyaret etme imkanı sağlanacak. Armenpress haber ajansına göre bu karar taslağı, Ermenistan hükümetinin bugünkü oturumu gündeminde yer aldı.

Programa göre 15 startup ve Ermeni girişimciler Silikon Vadisi’nin Draper Üniversitesi’ndeki hazırlık derslerine katılacak. 13 Şubat 2020 tarihinde Draper Üniversitesi Başkanı, Seçim Komisyonu Başkanı ve program yöneticisi, katılımcıları seçmek amacıyla Ermenistan’a gelmişti. Toplam 109 başvurudan ancak 5’i seçilmişti. Bunlar Draper Üniversitesi’ndeki derslere devlet bursuyla katılacaktır. 2020 yılında buna benzer 2 yarışma daha tertiplenecektir.

Bu programa Ermeni Hayırsever Genel Birliği de destek sunacaktır. Hatırlanacağı gibi Ermeni Hayırsever Genel Birliği’nin, 100 yıllık tarihi sayesinde önemli bağları kurulmuştur.

Ermenistan Kamu Radyosu

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