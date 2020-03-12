Diyanet İşleri ile Rus Ortodoks Kilisesi işbirliğini artırıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Rus Ortodoks Kilisesi işbirliğini artırıyor, ikili işbirliği ilişkileri çerçevesinde Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Savuran, Patrikliği ziyaret etti

MOSKOVA

Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patriikliği Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı Volokolamski İllarion, Türkiye Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran‘ı kabul etti.

Rus Ortodoks Kilisesi basın bürosundan edinilen bilgiye göre, görüşmede, diğer kilise yetkilileri de hazır bulundu.

Türk konuğu ağırlayan Volokolamski İllarion, Rus Ortodoks Kilisesi ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekti.

Türkiye Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Savuran da Kilise yetkilisine şükranlarını ileterek, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş‘ın Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill ve Volokolamski İllarion’a selamlarını iletti.

Savuran, iki kurum arasındaki temasların on yıldan fazla bir süre önce başladığını ve Kasım 2011‘de Ortak Çalışma Grubu oluşturulmasıyla ilişkilerin artırıldığını vurguladı.

Taraflar, Ortak Çalışma Grubu’nun gelecekteki faaliyetlerinin yanı sıra, ikili işbirliğine ilişkin konuları da görüşme sırasında masaya yatırdı.

Fuad Safarov, dikGAZETE.com

https://www.dikgazete.com/ozel-haber/diyanet-isleri-ile-rus-ortodoks-kilisesi-isbirligini-artiriyor-h509574.html

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