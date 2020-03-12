Armenia Avia havayolu şirketi 16 Nisan’a kadar uçuşların büyük kısmı iptal etti

Armenia havayolu şirketi koronavirüsün yayılmasından dolayı 16 Nisan tarihine kadar uçuşlarının büyük kısmının iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili havayolu şirkeinin Facebook sayfasından paylaşımda bulunan Gevorg Khachatryan satılan biletlerin çoğunun yolcular tarafından iade edildiğini de dile getirdi.

Şu ana kadar artık 1500 biletin iade edildiğini söyleyen yetkili kendileri için ön sırada şirketin maddi durumu değil yolcuların ve ekiplerinin güvenliği ve sağlığın olduğunu vurguladı.

Böylece Yerevan-Lion uçuşları 16 Nisan tarihine kadar, Yerevan Tel Aviv uçuşları ise 9 Nisan tarihine kadar durduruluyor.

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