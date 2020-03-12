‘Allah, şanlı ordumuzu daima muzaffer kılsın’ 2020-03-12 http://www.erzurumgazetesi.com.tr/haber/Allah-sanli-ordumuzu-daima-muzaffer-kilsin-/132070 Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related İlk yorum yapan siz olun Bir Cevap Yazın Cevabı iptal etYorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
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