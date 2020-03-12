ABD’de Ermenistan Büyükelçiliği Ermenistan vatandaşlarına konsolosluk kaydı yapmaya çağırdı

ABD’de Ermenistan Büyükelçiliği ABD’de bulunan Ermenistan vatandaşlarına konsolosluk kaydı yapmaya çağırdı.

Resmi Facebook sayfadan açıklamada bulunarak ABD Ermenistan Büyükelçiliği dünya salgını olarak ilan edilen COVID-19 koronavirüsten dolayı bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında Ermenistan vatandaşlardan kişisel bilgiler istedi. Bulundukları yer, isim, soyisim, telefon numarası vs. içeren bilgileri Ermenistan vatandaşları konsolosluğa aktarabilirler.

Bu süreç gönüllülük esasları üzerinde yapılıyor ve herhangi bir mecburiyet söz konusu değil. Konsolosluk kaydının amacı gerektiğinde Ermenistan vatandaşlarının haklarını savunmak, olağanüstü hallerde destek sağlamak ve danışmanlık hizmetinde bulunmaktır.

Kişisel bilgilerini ABD’de bulunan Ermenistan vatandaşları aşağıdaki linkten aktarabilir:

https://www.mfa.am/hy/consular-registration/

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/12/ABD-Ermenistan-Büyükelçiliği-koronavirüs/178288

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