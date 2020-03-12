3 günde barış kenti Hatay’da gezilecek yerler

Hatay’da gezilecek yerler baharat kokan sokakları olduğu gibi tarihi yeniden okuyabileceğiniz güzellikteki mekanları da keşfetme imkanı bulabileceksiniz. Hatay sizlere birbirinden güzel gezi noktaları sunuyor. Sadece gezilecek yerleri ile değil mutfağı ile herkesi kendine çekiyor bu barış kenti. Hatay gezisi için bu rehberi takip edin. Hatay’a nasıl gidilir, Hatay’a ne zaman gidilir tüm bilgiler haberimizde.

Hatay‘da gezilecek yerler sizlere tarihi dokuyu gösterirken geçmişi yeniden okumanızı sağlayacak. Sadece 72 saatte yani 3 günde Hatay’ı keşfederek Hatay mutfağına dair lezzetleri de tadabilirsiniz. Hatay tüm güzel köşeleriyle sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlıyor. Biz de bu gezi rehberimizde Hatay’a dair tüm güzelliklere yer verdiğimiz gibi üç günlük Hatay gezisinde nerelere gidilir hakkında da bilgi verdik. Ayrıca Hatay’da ne yenir tüm detaylar haberimizde.

Üç büyük dinin bir arada hoş görü ile yaşandığı şehir Hatay UNESCO tarafından ‘barış kenti’ seçildi. Yaylaları, kaplıcaları ve plajları da meşhur olan kentin mutfağı da tanımaya değer. Bu rehberde üç günlük gezi planı verdik. En az üç günlük gezi ile Hatay’ın en güzel yerlerini görebilirsiniz.

HATAY’DA GEZİLECEK YERLER

Hatay’da gezilecek yerlerin sayısı fazla. Güzel bir planlama ile bütün doğal güzellikleri ve tarihi yerleri görebilirsiniz. Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar’a ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda St. Pierre Kilisesi de kentte mutlaka görülmesi gereken Hristiyanların hac merkezi sayılan bir kilisedir. Aynı zamanda birbirinden değerli eserlerin bulunduğu Hatay Arkeoloji Müzesi de görülmesi gereken bir yerdir.

Hatay Arkeoloji Müzesi

Birbirinden değerli tarihi eserlerin bulunduğu müzeyi gezmek için mutlaka zaman ayırmalısınız. Burada dünyanın en büyük ikinci mozaik koleksiyonu bulunuyor. Antakya, Samandağ, Narlıca, Güzelbruç’ta yapılan kazılar sonucu ortaya çıkartılmıştır. Müzede aynı zamanda dünyanın üçüncü büyük sikke koleksiyonu da bulunuyor. Bu koleksiyonların dışında ise birçok medeniyete ait 35 bin eser yer alıyor. Sekiz odada sergilenen eserlerden bahçede bulunanlar da ayrı bir önem taşıyor. Hatay Arkeoloji Müzesi 1948 yılında açılmış.

Müzeye girişler yaz ve kış uygulamasına göre değişkenlik göstermektedir. 15 Nisan ile 2 Ekim tarihleri arasında 09.00- 18.30 saatleri aralığında ziyaret edilebilir. 3 Ekim ile 14 Nisan tarihleri arasında ise 08.00- 16.30 saatlerinde giriş yapılabilir.

Habib-i Neccar Camii

Anadolu’da kurulan ilk cami olma özelliğine sahip Habib-i Neccar Camii. 636 yılında Hz. Ömer’in hilafetinde kurulduğu biliniyor bu caminin. Sadece Müslümanlar için değil Hristiyanlar için de çok önemli bir tarihi yapı. Bizansların bir dönem bölgeyi işgal etmesiyle beraber kiliseye dönüştürülmüş. 13. yüzyılda ise Baybars’ın bölgeye hakimiyet kurmasıyla beraber yeniden kiliseden camiye dönüştürüldü. Yapım tarihi olarak Hicri 1275 yani 1858 yazmaktadır. Bu tarihten kısa bir süre önce büyük bir deprem olmuş ve cami yıkılmış. Yıkılan temellerin üzerine yeniden inşa edilmiş. 1858’den beri şimdiki görünümü ile cami olarak kullanılmaya devam etmiş.

Camide Habib-i Neccar’ın türbesi de bulunuyor. Bu kişi rivayete göre M.S. 40’lı yıllarda Antakya’da yaşayan ve Hz. İsa’nın gönderdiği elçilere inanan onları korumakla görevli ilk kişidir. Bu cami yerli ve yabancı turistlerin mutlaka ziyaret ettiği bir tarihi yapı olma özelliğine bu yüzden sahiptir.

St. Simeon Manastırı

Samandağ yolu üzerinde bulunuyor bu tarihi manastır. Ancak bütünlüğünü koruyamamış ve günümüze sadece kalıntıları kalmıştır. Manastırın muhteşem bir manzarası bulunuyor. Rüzgâr gülleri de bu manzarada manastıra eşlik ediyor. Stilit Tarikatı’nın kurucusu olan Saint Simeon birçok yerde eğitim aldıktan sonra burada inzivaya çekilmiş. Ölümünün ardından da buraya müritleri manastır yaptırmış. 1500 yıllık tarihi geçmişe sahip olan manastıra toplu taşıma ile ulaşım sağlanmıyor. Özel araç ile gidebilirsiniz.

St. Pierre Kilisesi

Dinler şehri olarak bilinen Hatay’da görmeye değer bir diğer tarih kilise de burası. Hatay’a 35 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi kilise Hac Dağı’nın eteklerine oyularak yapılmış. Hristiyan alemi için çok önemli bir yere sahip aynı zamanda. Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus Hristiyanlık dinini yaymak için burada toplantılarını yapmış ve toplanan kişilere ilk kez burada ‘Hristiyan’ denilmiş. Aziz Petrus burada papa olarak kabul edilmiş ve kilise dünyaya Katolik anlayışının yayıldığı yer olarak kabul edilmiş. Bu yüzden günümüzde bu din için çok önemli bir tarihi eserdir.

Titus Tüneli

Samandağ ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bu yer gezmeye değer bir nokta. Bu tünel zamanında roma İmparatoru tarafından sel ve taşkınları önlemesi amacı ile yapılmış. MS 69 yılında yapımına başlanan Titus Tüneli’nin yapımı daha sonra Roma İmparatoru’nun oğlu tarafından tamamlanmış. Tamamen dağın çerisine bir tünel inşa edilmiş. Tünelde dönemin kalıntıları da bir hayli fazladır. Tünelin denize bakan kısımlarında da kral mezarları bulunuyor. 1380 metre uzunluğunda olan tünel 6 metre genişliğindedir. 7 metre de yüksekliği bulunuyor tarihi tünelin. Tünel yakınlarında ise Seleukeia antik kenti de yer alıyor.

Beşikli Mağara

Tirtus Tüneli’nin hemen yakınında bulunan bu yer de gezmeye değer güzel bir adres. Titus Tüneli’nin deniz tarafına bakan kısmına 100 metre mesafede bulunan mağara Seleukeia Pieria adı veirlen antik kentin en önemli parçalarından birisidir. Tamamen kaya üzerine oyularak yapılan mağara tarihi bir mezarlıktır. Mezarlıkta toplan 12 kaya mezarı bulunuyor. Beşikli Mağara ise en ünlü olanı. Mezarlarda kimlerin bulunduğu kesin olarak bilinmiyor. Roma Dönemi’ne ait kral ile beraber halka ait mezarlarında bulunduğu söyleniyor.

Payas Kalesi

Hatay’a 70 kilometre mesafede bulunan kale Hatay’da gezilecek yerler içerisinde bulunuyor. Başta Bizans olmak üzere birçok medeniyetin hakimiyetine giren kale son olarak Mısır seferi sırasında Osmanlı egemenliğine girmiştir. O dönemlerde bu kalenin Hac yolu üzerinde bulunması ilçeyi ve kaleyi de önemli hale getirmişti. Payas Kalesi ilk önce tarihte haçlılar tarafından yapılmış. Burayı fethedince Osmanlı Devleti yıkarak yeniden inşa etmiş. Camii, hamam imarethane gibi bölümleri de sonrada eklenmiş. 4 köşe ve 8 kuleden oluşan kaleye bakıldığında Osmanlı eseri olduğu çok kolay anlaşılır durumda. 1567 yılında yapımına başlanan kalenin 1571 yılında inşası bitmiş. Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Osmanlı Devleti tarihte bu kaleyi tersane ve lojistik merkezi olarak kullanmış. Payas sadece kalesiyle değil kervansarayı ve limanı ile de ünlü bir yerdir.

Kapılı Değirmenli Şelale

Dörtyol ilçesinin Kapılı köyünde Amanos dağlarının eteklerinde bulunan doğa harikası bir şelale burası. Yaklaşık olarak 15-20 metre yükseklikten dökülen şelale bölgede çok önemli bir yere sahip. Köylüler şelalenin yanına bir de değirmen yapmışlardır. Şelaleyi görmeye gittiğinizde değirmeni de ilk günkü hali ile görebilirsiniz.

Reyhanlı Hamamat Kaplıcaları

Tarihi ve doğal güzellikleri ile değil kaplıcaları ile de ünlü bir ilimiz olan Hatay’da şifalı kaplıca merkezleri bulunuyor. Reyhanlı Hamamat Kaplıcaları Hatay’a 38 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Buraya seyahat etmek için 3 gün yeterli olmayabilir. Yani bütün gezi yerlerini görmek hem de kaplıcaya gitmek üç gün için imkânsız olabilir. Bu yüzden buraya sadece ayrıca bir gün ayırmak iyi bir fikir olacaktır.

HATAY NEREDE?

Akdeniz Bölgesi’nin doğu ucunda yer alan Hatay’ın doğu ve güneyinde Suriye bulunuyor. Kuzeyinde ise Osmaniye ilimiz yer alıyor. Kuzeybatısında ise Adana yer alan ilimizin kuzeydoğusunda ise Gaziantep bulunuyor. Hatay ilinin merkezi ise Antakya. Akdeniz’in en önemli liman şehri olan Hatay en eski yerleşim yerlerinin de merkezlerinden biri. Kaynağı Lübnan olan Asi Nehri de buradan geçmektedir. Hatay güneyde gezilecek en illerimizden biri olarak yer almaktadır.

HATAY’A NE ZAMAN GİDİLİR?

Hatay’da Akdeniz iklimi görülmektedir. Yaz aylarında sıcak ve kurak bir hava hakimken kış aylarında ise yağışlı ılık bir hava görülmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması 18 derece olduğu için kışın da gezilecek güzel bir yerdir. Kar yağışı Hatay’da çok nadir görülür. Yazın sıcak günlerinde gezi biraz zor olacağından kış aylarında ya da sonbaharda gidilmesi daha iyi olacaktır.

HATAY’A NASIL GİDİLİR?

Hava, kara, demir ve deniz yolu ile ulaşım sağlanabiliyor Hatay’a. Hangi şehirden ulaşacağınız bu yollardan hangisini seçeceğinizi belirler. İstanbul ile Hatay’a kara yolu ulaşımını kullanırsanız 11 saatte ulaşabilirsiniz. Bu süre havayolu kullandığınızda düşecektir. Ankara Hatay arası kara yolu ile 7 saat sürmektedir. Hava yolu ulaşımını da tercih ederek kısa sürede şehre ulaşabilirsiniz.

2007 yılında açılan Hatay Havalimanı şehre kısa sürede ulaşmak isteyenlerin tercih ettiği bir yoldur. Direkt uçuşlarla 1 buçuk saat gibi bir sürede şehre ulaşabilirsiniz.

HATAY’DA NE YENİR?

Hatay mutfağı 600’den fazla çeşit yemeği ile misafirlerine zengin sofralar sunuyor. Künefesi özel bir peynirle yapılırken irmik helvası da bu peynirle harmanlanıyor ve uzayıp güden peynirlerle beraber tatlıların da lezzeti uzuyor. Herkesin damağında güzel tatlar bırakan yemekler tüm güzel halleriyle Hatay’da sizleri bekliyor.

3 günlük Hatay gezinizde bu yerleri çok rahat gezebilirsiniz. Ancak bu yerlerde geçireceğiniz zamana göre bu süre uzayabilir ya da kısalabilir. Bu yüzden gideceğiniz yerleri önceden planlamak iyi olacaktır. Hatay’da gezilecek yerler içerisinde görmeye değer adresler yukarıda belirttiğimiz gibi. Bu yerleri gezerek kadim şehri tanıyabilirsiniz.

http://www.haber7.com/gezi-rehberi/haber/2951835-3-gunde-baris-kenti-hatayda-gezilecek-yerler/?detay=2

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