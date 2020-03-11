Ünlü Yahudi Müzesi iflas koruması için başvuruda bulundu

Philadelphia’daki Ulusal Amerikan Yahudi Tarihi Müzesi, inşaat çalışmalarının yarattığı borçtan kurtulmak adına iflas koruması için başvurdu.

Mahkeme belgelerine göre müze, tahvil sahiplerine 30 milyon dolar ve teminatsız alacaklılara yaklaşık 500 bin dolar borçlu. Müzenin Yönetim Kurulu Başkanı Phil Darivoff, basına yaptığı açıklamada müzenin 2010 yılında 100 bin metrekarelik alanda açılmasından bu yana milyonlarca dolar borç taşıdığını belirtti.

Müze yetkilileri, iflas işlemlerinin müze operasyonlarını veya personelini etkilemeyeceğini söyledi.

http://www.salom.com.tr/haber-113900-unlu_yahudi_muzesi_iflas_korumasi_icin_basvuruda_bulundu.html

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