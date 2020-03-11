Suriyeli blogger: Kuran’da Müslümanlar’ın Ermenilere düşman olması gerektiğini mi yazılıyor?

Azerbaycan’daki Day.az sitesi Suriyeli blogger ve gazeteci Abbas Cuma ile ilgili bir makale yayınlayıp onu Ermenilerin bir projesi olarak tanımlayıp kötülemeye çalıştı.

Azerbaycanlı gazeteciler Abbas Cuma’yı İslam karşıtı , Ermenistan lehine faaliyet yürütüp, Ermenistan’I ziyaret etmekle ve hatta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile selfi çekmekle suçluyorlar.

Onun Ermeni diasporasından para aldığını iddia eden Day.az sitesine verdiği cevapta Suriyeli gazeteci Abbas Cuma Day.az sitesini üçüncü sınıf ‘medya çöplüğü’ olarak nitelendirdi.

Azerbaycanlı gazetecilerin bu tür iddiaları Suriyeli bloggere göre güldürücüdür. Hatta onlar Abbas’ın Paşinyan’ın damadı olduğunu bile ileri sürmüşler. Abbas Paşinyan’ın kızı var mı yok mu onu bile bilmediğini ifade ederek bunun da çok komik bir iddia olduğunu vurguladı.

Ermeniler tarafından herhangi bir maddi destek almadığını dile getirerek Abbas Cuma Azerbaycanlıların ‘kendi ismine bile layık değil’ ifadesine de karşılık vererek “Kuran’da Müslümanlar’ın Ermenilere düşman olması gerektiğini mi yazılıyor?” diye sordu.

Suriye’li blogger defalarca Ermenistan ve Ermeni halkına olan hayranlığını dile getirmişti. Bundan rahatsız olan Azerbaycanlı gazeteciler onun hakkında yalan ve onu kötüleyen makaleler yazdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/11/Suriyeli-blogger-Kuran-Müslüman-Ermeni/178191

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