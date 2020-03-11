Paylan, Soylu’ya Protestanların Uğradığı Hak İhlallerini Sordu

HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan, İçişleri Bakanı Soylu’nun cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesiyle, Protestan Kiliseler Derneği tarafından hazırlanan “2019 Hak İhlalleri Raporu”nu Meclis gündemine taşıdı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Protestan Kiliseler Derneği tarafından hazırlanan 2019 yılına ait hak ihlalleri raporundan yola çıkarak, Protestan toplumunun yaşadığı sorunlarla ilgili olarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Protestan Kiliseler Derneği’nin 2019 yılına ait hak ihlalleri raporunda, Protestan Hristiyan din görevlileri ve topluluk üyelerinin sınır dışı edildiği, kendilerine vize, ülkeye giriş veya oturum izni verilmediği, topluluklarının düzenlediği yıllık toplantılara katıldıkları için kriminalize edildiklerinin belirtildiğine dikkat çeken Paylan, raporda cezasızlığa ilişkin yer alan bir tespiti aktardı:

“2019 yılında da Protestan toplumu üyelerinde, nefret söylemi ve suçlarında faillerin cezasız kalması, soruşturmalardan sonuç alınmaması, çoğu zaman faillerin tespit edilememesi nedeniyle şikâyet veya rapor etme isteğinin azaldığı gözlenmektedir.”

Garo Paylan, Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

Protestan Hristiyan bireylere yönelik sınır dışı edilme, Türkiye’ye girişin engellenmesi ve vize verilmemesi gibi ayrımcılığa karşılık gelen uygulamalar olduğu iddiaları doğru mudur?

Protestan Hristiyanların sınır dışı edilmelerinin ve seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasının gerekçesi nedir?

Bakanlığınızın, eşitlik ilkesinin ve ayrımcılık yasağının eksiksiz biçimde uygulanacağı, nefret suçlarını ortadan kaldırılacak politika ve eylemleri olacak mıdır?

Protestan Kiliseler Derneği’nin 2019 Hak İhlalleri İzleme Raporu için tıklayın

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