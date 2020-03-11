Mkhitaryan’ın attığı gol Roma’nın Şubat aydaki en iyi golü seçilebilir (video)

İtalya’nın Roma takımının basın servisi Şubat ayın en iyi golü atan adayların isimlerini yayınladı.

Bu adaylar arasında Ermenistan Milli takımı oyuncusu Henrik Mkhitaryan’ın ismi de yer alıyor. Lece’ye karşı maçta Ermeni futbol yıldızının Roma adına attığı gölü Şubat ayın en iyi golü olarak seçilebilir.

En iyi gole imza atan adayların arasında Roma’nın Türk futbolcusu Cengiz Ünder, İspanyol Carles Perez ve Hollandalı Justin Kluivert de yer alıyorlar.

Ermenistan Milli takımı ve Roma orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan bu sezonda Roma kadrosunda 17 maça katıldı, 6 gole imza attı ve 3 tane golle sonuçlanan pas attı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/03/11/Mkhitaryan-Roma/178177

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