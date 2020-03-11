İsrail’deki Ermeni manastırında harita skandalı: Türkiye’yi böldüler, dokunana ceza kesiyorlar

Haritada bazı bölgeler Kürdistan ve Ermenistan olarak belirtiliyor
Skandal niteliğindeki bu haritada, Türkiye’nin batısı ve doğusu paylaştırılmış. Güneydoğu bölgesinde Kürdistan, Orta Anadolu bölgesinde Ermenistan, Batı bölgesinde ise Osmanlı yazıyor.
Haritaların tahribinin sonucu tutuklanmaya varabiliyor
- Bu haritaların yırtılması veya duvardan indirilmesinin tespit edilmesi durumunda sonuç tutuklanmaya kadar gidebiliyor. Sebebi ise İsrail’de hakim olduğu iddia edilen ‘demokrasi’ sistemi. Yani İsrail, Ermeni manastırı tarafından asılan bu haritalara müdahaleyi özgürlüğe saldırı olarak değerlendiriyor.
Haritalar yok edilse de yerine yenisi asılıyor
- İşgal ederek var olmaya çalışan bir topluluk, konu Türkiye olunca demokrasiyi benimsediğini iddia ediyorve haritalar ne kadar yırtılıp atılsa da istikrarla yerine yenisi asılıyor.
İlk yorum yapan siz olun